DIY: creatief met herfstbladeren

De herfstbladeren zijn ondertussen niet alleen verkleurd maar ook van de bomen gevallen. Het weer is guur en de wolken grauw, een deprimerende gewaarwording. Des te meer reden om aandacht te geven aan de kleurrijke, prachtige herfstbladeren waar - boom en al - we voorlopig weer een jaartje op moeten wachten. In onderstaand video vind je drie simpele ideeën met herfstbladeren. De kaarsenhouder, vaas en kunstwerken voor aan de muur, ze passeren allemaal de revue!

Kijk snel met ons mee en vergeet niet: wees creatief!