Voor en Na: 5 badkamers lekker opgeknapt

De oude badkamer, hier in zwart-wit afgebeeld, laat een uitermate krappe bedoening zien. En dat is ook niet zo gek als je ziet dat er is geprobeerd om een wc, een bidet, een wastafel, een douche en een bad in een hele kleine ruimte te stoppen. Praktische oplossingen kunnen dan uitkomst bieden. Een apart bidet is namelijk niet nodig, er zijn ook wc-brillen met waterspoeling verkrijgbaar. En een aparte douche is evenmin nodig, je kunt het bad namelijk ook multifunctioneel maken.