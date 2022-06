De bouw van een eigen zwembad voor hele jaar door!

De bijzondere extra die het zwembad biedt is de verrassing die we in het begin al even hebben benoemd. En die kun je hier vinden in de vorm van een volledig uitschuifbare overkapping. Op die manier kun je bij kou en slecht weer ook lekker zwemmen. Wat een fantastische oplossing! In de winter een overdekt zwembad en in de zomer een openluchtbad. Wat wil een mens nog meer?