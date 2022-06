Voor en Na: Portugese droomwoning krijgt nieuwe kans

Zoals in elk mediterraanse land is de culinaire traditie iets waar veel fijnproevers op af komen. In Portugal is dit niet anders. Deze heldere keuken van een al even heldere woning is dan ook het culinaire hart van deze woonstee. We zien verschillende interessante en vooral sfeervolle elementen die deze keuken kenmerken: de blanke natuurlijk ogende houtvloer, de zuiver witte wanden, waarvan de linker is betegeld en last but not least het supermooie keukeneiland, de droom van iedere kok! Bij de eerste blik die we in deze kamer werpen valt het al direct op dat de indeling vrij functioneel is, maar zonder in te boeten aan de mediterraanse sfeer. De inbouw-keukenapparatuur is strak geïntegreerd in de wand, waardoor er een ordelijke en strakke indeling tot stand kon komen. Er is zelfs plek om je lievelingswijnen in op te slaan! Links treffen we een schitterende gasoven met daarboven een gedegen afzuigkap en daarnaast een sfeervolle keukenkast. In getogen, maar met een snufje mediterraanse landelijkheid. Zo omschrijven wij deze keuken! Meer mooie ideeën voor je keuken opdoen? Klik hier voor de nodige inspiratie!