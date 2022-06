De trends van 2015 voor een warme kerstsfeer in huis

De oude traditionele glimmende kerstbal blijft natuurlijk altijd actueel. Daarnaast zien we dit jaar ook veel innovatieve, nieuwe kerstversiering zoals deze nieuwe design geometrische versiering die hierboven is afgebeeld (van textieldesigner Sophie Morille). Trend is om de versiering en je boom ook helemaal af te stemmen op de inrichting en sfeer van je huis. Deze versiering zou dus prachtig tot zijn recht komen in een moderne, strakke of futuristische inrichting. Naast diverse natuurproducten zoals dennenappels, gedroogd fruit en houten schijven zien we dit jaar ook ronde glazen vaasjes waar je bloemen in kunt doen, ballen met veertjes en veelkleurige metallic regenboogballen. Met dit grote aanbod kun je dus gemakkelijk jouw unieke boom creёeren en expressie geven aan al je creativiteit. Daarmee wordt het versieren van je kerstboom een leuk creatief project waarbij je iets kunt maken dat helemaal past bij jouw stijl en smaak. Het is ook leuk om hier de kinderen bij te betrekken en er met zijn allen in de kerstsfeer een gezamenlijk project van te maken. Daar is kerst immers de tijd voor. Ook veren zijn dit jaar helemaal hot in je kerstboom. Ze zijn in allerlei variaties en kleuren te koop. Soms in bundels en soms los per stuk. Met veren kun je een leuke combinatie maken met je kerstballen. Bijvoorbeeld witte ballen en witte donsveertjes. Ze vormen een uniek en nieuw aangezicht van je kerstboom. Kijk hier voor meer design accessoires.