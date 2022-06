Overvloedige leefruimte is een wens van vele mensen. Helaas komen de meeste huizen, vooral in de grote stad niet, niet overeen met dit ideaal. De bewoners van de villa die we vandaag aan je laten zien hebben hun droom wél kunnen verwezenlijken. De villa staat in het Waterschap Rijn en IJssel en is tot stand gekomen juist vanwege de herinrichting van het gebied. Omdat de landbouwgrond omgevormd is naar een natuurgebied werd de bewoners als compensatie de gunst verleend om een villa te bouwen. Deze woning kent twee volumes die bijzonder sterk opvallen in het landschap. Tijdens de bouw is er veel aandacht besteed aan de detaillering, want het gaat ten slotte om een droomhuis! De prachtige villa heeft een veranda en een schitterende grote pui, deze gevel veel sfeer aan de woning. Het is echt een woonhuis waarin je helemaal in contact komt met de natuur. Hoe dat allemaal in elkaar zit ga je hieronder ervaren! Kijk met ons mee naar de prachtige villa in het open landschap.