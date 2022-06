Stijlvolle Gelderse woning!

De ruime huizen die in de jaren ’20 en ’30 van de twintigste eeuw in heel veel steden en dorpen in Nederland zijn gebouwd blijven een inspiratiebron vormen voor hedendaagse architecten. In heel veel nieuwbouwwijken zie je dan ook complete nieuwe buurten in deze vooroorlogse stijl ontstaan. Een stijlvol en bijzonder voorbeeld daarvan willen we vandaag eens extra gaan belichten. De professionals van Villa Delphia hebben een prachtige woning ontworpen en dat huis is vervolgens in het Gelderse Velddriel opgebouwd. Op het eerste gezicht lijkt deze woning op vele ‘generatiegenoten’ in dezelfde stijl, maar als je beter kijkt zie je dat er prachtige en unieke details in verwerkt zijn.