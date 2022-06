6 tips voor een fijne kinderkamer

Inmiddels zijn we aangekomen bij de styling van de lichte kinderkamers. Verlichting is hier een belangrijk onderdeel van en de kinderkamer geeft je, meer nog dan welke andere kamer in huis ook, alle ruimte om te experimenteren met vormen en speelse manieren. Op deze voorbeeldfoto zien we daar een prachtige illustratie van, hier komen doel en vorm op een prachtige manier bij elkaar. Natuurlijk is zo'n groots project als dit lichtontwerp niet voor iedereen weggelegd maar wat wel voor iedereen haalbaar is, is eens te kijken naar leuke vormen van verlichting. Ook hier is internet weer een geweldige bron, want of je nu gaat voor lichtgevende beesten in alle soorten en maten of voor een stoer piratenthema, zowel staande lampen als tafellampjes zijn te verkrijgen in uiteenlopende thema's. Voor wie trouwens bijzonder creatief is, is een DIY-tutorial over het zelf maken van een lamp ook altijd een optie.