homify 360º: Moderne nieuwbouw in Farnham

C7 Architects realiseerde in het Engelse Farnham (Surrey) deze ruime en heldere gezinswoning. De facade is handig ingedeeld en op uniforme wijze georganiseerd, we vinden er grote ramen en een sterke mate van symmetrie. Het interieur is op slimme wijze ingericht, de architecten hebben goed gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Dit in tegenstelling tot oudere woonhuizen, deze behoeven vaak ingrijpende renovaties en verbouwingen om ze aan deze tijdsgeest aan te passen. In de fotoserie hieronder laten we jullie zien hoe de binnen- en buitenkant van deze gezinswoning er precies uitziet!