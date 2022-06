Voor & Na: transformatie van een jaren zeventig bungalow

Vandaag hebben we een prachtige make-over van een jaren zeventig bungalow voor je in petto. In deze ‘Voor en Na’ even we je een mooi overzicht van de oude staat van deze woning en de bereikte resultaten. Er is veel gebeurd in deze bungalow om hem weer helemaal bij de tijd te brengen. Het schilderwerk heeft eigentijdse kleuren gekregen, de gevel is opnieuw geïsoleerd en de overstekken zijn gerenoveerd. Dat zijn zo een aantal aanpassingen die de bungalow uit de jaren zeventig aan de buitenkant ondergaan heeft. Binnen is er ook het nodige veranderd: alle afwerkingen zijn vernieuwd, er is een nieuwe keuken geplaatst en de trap is gerenoveerd. Daarnaast is de ketel vervangen, maar de bestaande luchtverwarming is intact gebleven. De bewoners zijn voor deze woning gevallen vanwege de ligging, het potentieel dat ze er in zagen en de vele woonruimte. Wandel even samen met ons door de tijd- van vroeger naar nu.