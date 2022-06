Voor & Na: Haags appartement krijgt schitterende look

De sluitsteen van deze metamorfose is de eetkamer. We zagen deze net al vanaf een afstand, maar zoomen we er even op in. We laten je hier een splitscreen zien, want zo kunnen we meer van de kamer zien. De eetkamer is af te scheiden van de woonkamer met behulp van een schuifdeur. Op deze manier kun je heel goed aan de grote tafel hier gaan werken zonder last te hebben van geluiden uit de woonkamer. Rechts zien we veel rode stoelen die zo’n beetje aan de hele familie een plek bieden. Hoe meer zielen hoe meer vreugde! Een mooie kroonluchter mocht natuurlijk niet ontbreken, dat past helemaal in deze setting.

Met deze laatste foto nemen we afscheid van het nieuwe herenhuis. Hopelijk heb je veel nieuwe ideeën opgedaan. Blijf ons volgen voor meer mooie woontrends. Be inspired!