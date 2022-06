Leven met de sterren: Boogschutter

Deze maand wijden we een artikel op het gebied van sterrenbeelden en architectuur aan de boogschutter (23 november – 21 december). De voorkeuren van dit sterrenbeeld met alles wat inrichting en architectuur betreft, zullen hier aan de orde komen. Het element van de boogschutter is vuur en wie geboren is onder dit gesternte wordt beschouwd als een zeer open en actieve persoon. Daarnaast is de boogschutter humoristisch en maakt snel contact. Boogschutters zijn vrijgevig, onbaatzuchtig en eerlijk, maar kunnen tegelijkertijd ook een beetje ondiplomatiek overkomen. Ze streven voortdurend naar het beste en kunnen daarin soms een beetje te ver gaan. Voor de boogschutter geldt dat die zijn huis het beste in kan richten met veel warmte, bijzondere dingen en een sterk persoonlijke stijl. Het is voor de boogschutter zeker ook aan te raden ruimte voor veranderingen in het interieur open te houden.