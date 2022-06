Voor en Na: eeuwenoud pand in Roermond wordt eigentijdse woning

Altijd al eens in een oude hoeve willen wonen? In zo’n pand waarvan je weet dat de muren vol met geschiedenis zitten. Een plek waar de verhalen gonzen uit de hanenbalken? Dan val je vandaag met de neus in de boter, want we hebben een 18e eeuwse hoeve voor je in de aanbieding die recentelijk een geweldige make-over gekregen heeft. Echt met geen andere woning te vergelijken, uniek dus!

Het pand is in 1765 gebouwd en draagt vanaf die tijd de sierlijke muuranker. De boerderij bestaat uit twee op elkaar haaksgelegen gebouwen, daar krijgt het pand dus zijn unieke look van. In de jaren negentig is de woning leeg komen te staan en raakte al snel in verval. Daarom is het nu de hoogste tijd om de hoeve weer in oude luister te herstellen! Kijk met ons mee naar de bereikte resultaten.