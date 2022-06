Toonaangevende kunst: Nederlandse ideeën voor je interieur

DidoCreation creëert sferen en de verbinding tussen de ruimte en de gebruiker. Hij creëerde Gloei, een verzameling van interactieve lichtobjecten met een uniek karakter. In hoge ruimtes nemen ze als een hemellichaam een stralende plek in. Deze objecten zijn een waar sieraad voor het interieur waar ze in hangen, want ze laten de bezoeker op een speelse manier de binnenruimte ervaren. Als de bezoekers het object naderen, beweegt het zich omhoog, hoe hoger het komt des te meer het uitdooft. Is dit een verwijzing naar Nirvana? Als de bezoekers verder gelopen zijn komt Gloei weer naar beneden. Zo krijgt de bezoeker een unieke beleving van de ruimte. Kijken we naar de opkomende maan of zien we een UFO, in de avond geeft dit werk misschien wel na enige tijd zijn geheime prijs.