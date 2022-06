Voor & Na: Facelift voor een grauwe woning

We sluiten af met deze foto van de voorkant van de woning. We zagen de resultaten net in close-up, maar nu dus van een grotere afstand. Bovendien is de bouw nu klaar, terwijl er net nog een aantal kleine dingen moesten gebeuren. We zijn erg onder de indruk van deze woning omdat deze onherkenbaar veranderd is en dit idee ons veel inspiratie geeft Veel huizenbezitters zullen deze techniek of methode willen omarmen als de oplossing voor hun dilemma: verhuizen of aanpakken? Wij zijn overtuigd. Be inspired! Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën.

Dit huis mag je niet missen.