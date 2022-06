Klaar binnen 10 minuten: 10 (schoonmaak)trucs met een groots effect!

Heb je er een? Het is makkelijker dan je denkt. Hoogstwaarschijnlijk heb je alle dingen die je nodig hebt al in huis! Heb je een grote boodschappentas of een linnen schoudertas? Vul de tas met wat flessen water en een paar mueslirepen. Voeg daar nog een kaars en wat lucifers of een zaklamp aan toe en je bent al iets beter voorbereid op een stroomuitval. Contant geld is ook niet overbodig. Klaar! Het zal je niet door de Apocalyps helpen, maar het is al meer dan wat je eerder had.