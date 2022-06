Voor & Na: wonderbaarlijke transformatie van een alledaagse keuken

Het concept van de keuken is landelijk, Scandinavisch met een snufje industrieel. Van dat laatste vinden we een voorbeeld in de vorm van deze schitterende keukenapparatuur. Deze is ingebouwd waardoor de keuken zijn strakke look behoudt. Je kunt echt alles maken met deze makkelijke en hoogwaardige apparatuur. Elke kok kan hier uitstekend uit de voeten!

Met deze laatste foto nemen we afscheid van de bijzondere keuken die toch heel alledaags is, dus voor iedereen bereikbaar, dat zijn de leukste dingen om te laten zien, vinden wij. Aan dit project hebben we kunnen zien dat het heel gemakkelijk is om van een oude keuken een blitse nieuwe te maken waar millennials dol op zijn, maar laat je daarbij wel adviseren of assisteren door een expert. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën. Zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste trends.

