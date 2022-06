Voor & Na: van vervallen woning naar schitterende nieuwbouwwoning

Als je niet beter zou weten, dan zou je denken dat er naast het oude huis een nieuwe nieuwbouwwoning verrezen is. Alleen de vorm is nog te herkennen, maar voor de rest lijkt hier toch echt een compleet nieuw huis te staan. En dat roept direct vragen op ten opzichte van het huis aan de linkerkant dat nog steeds in de oude staat aan te treffen valt. We willen de vraag dan ook bij jou als kijker neerleggen: is dit een mooi contrast of kun je niet wachten tot het andere huis ook verbouwd gaat worden? In dit geval moeten we het antwoord in het midden laten. Wij focussen ons gewoon op de vernieuwde woning!