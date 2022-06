Warme, stijlvolle boerderij in India

Deze woning is een toonbeeld van luxe, gebouwd in de meest stijlvolle buurt van Delhi. Het is indrukwekkend gebouwd met behulp van eigentijdse ontwerpen en moderne technieken. Ontworpen door Monica Khanne Designs, designers uit New Delhi, is dit huis een grote bron van inspiratie aangezien het een perfecte mix is van een rustieke boerderij en een stijlvol, chic design. Bereid je maar vast voor, want wat je zo gaat zien is een prachtige mix van fijn houtwerk en stijlvolle, glazen texturen.