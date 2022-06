Marlies van Geenen, Meubelwerkplaats

Deze kast draagt de naam Mec en is gemaakt door Songs from the Wood, dit was een samenwerking tussen Berry van Gerwen en Marlies van Geenen. De kast is in opdracht gemaakt voor Milieu Educatief Centrum van de gemeente Breda. Een bijzonderheid zijn de kastdeuren, want deze bestaan uit houtfineer op basis van veertien inlandse houtsoorten. De naam van de boom, waarvan het hout afkomstig is, is met een laser in het hout geschreven. Een mooi en symbolisch voorbeeld van topdesign uit Nederland. Hoe klinken de liederen uit het bos?