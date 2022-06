Voor en Na: charmant schuurtje wordt leuk gastenverblijf

Als we voor het artistieke en pittoreske plaatje gaan, dan zou je geneigd zijn om te zeggen: niets meer aan doen. Wat een mooie garage zien we hier! Een nieuw exemplaar dat in een prachtige authentieke stijl is gebouwd. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de mooie omgeving waarin het geheel te vinden is. Kan het nog mooier worden dan dit?