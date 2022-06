Top 5 van de week: Feng Shui tips die je leven zullen veranderen!

Het is de harde waarheid: het leven is geen Disney-film. Er zijn geen vriendelijke diertjes met een voorliefde voor het vegen van de vloer, er zijn geen geanimeerde meubels die je huis eens even een flinke poetsbeurt geven terwijl ze je trakteren op een fijne sing-a-long. Het echte leven is iets harder werken dan dat, je zult het toch echt allemaal zelf moeten doen. Nu we het toch over schoonmaakwerk hebben, hoe geweldig zou het zijn als je huis altijd geweldig schoon en stofvrij zou zijn?

Jammer genoeg is het leven ook daarin bijzonder hard: er zal altijd viezigheid en stof zijn, het verzamelt zich nu eenmaal sneller dan ons lief is. Maar genoeg drama, gelukkig zijn er ook oplossingen.. en bij homify zitten we daar gelukkig niet om verlegen. We begrijpen dat je, wanneer je je werk verdeelt tussen werk, familie, vrienden en je eigen 'ik-tijd', je het liefst je tijd niet verdoet aan schoonmaakwerk. En precies daarom laten wij je nu zien hoe je in een minimale tijd een maximaal schoonmaakresultaat kunt bereiken. Laten we beginnen!