Haal warmte in huis: 10 ideeën voor houten meubels

Houten meubels geven die mooie warme look aan ons huis en zorgen voor een meer gastvrij gevoel. Ze geven sfeer aan je huis en zorgen er zo voor dat je kunt ontspannen na een lange drukke dag. En met hout is nog zoveel meer mogelijk! Er zijn ontelbare houtsoorten die allemaal hun eigen prachtige kleur en look hebben. Dus voor houten meubels of vloeren hoef je je niet te beperken tot eiken, grenen en vuren. Bovendien kun je het ook op veel meer manieren gebruiken dan alleen voor je tafel, vloer of kast. Daarom presenteren we je vandaag een project met een appartement van 343 vierkante meter waarbij hout veelvuldig en op zeer creatieve wijze werd gebruikt in het interieur. Interieurarchitecten en meubelmakers ontwierpen houten meubels die je zeker zullen inspireren.