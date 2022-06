15 mooie design minikeukens perfect voor kleine ruimtes

Wanneer we het hebben over het verfraaien van de keuken dan komen daar veel aspecten bij kijken, maar misschien is de grootte van de ruimte wel één van de meest beslissende. Dit komt omdat de grootte van de ruimte essentieel is doordat deze onder andere bepalend is voor de grootte van je keuken, de kleur van de muren en de soorten materialen die je kunt gebruiken. Dus wanneer je een decoratief statement wilt maken met een kleine ruimte dan kan het soms wat lastig zijn om alles wat je in gedachten hebt in werkelijkheid te realiseren… maar het is zeker niet onmogelijk. Een keuken met maar een paar vierkante meter is absoluut geen belemmering voor een inrichting met een goede smaak en stijl. Dus wanneer je een kleine keuken hebt raak vooral niet ontmoedigd: we presenteren je 15 goede ideeën die je zeker niet mag missen!