Kunstmeubels van Atelier Jungblut

Vandaag gaan we kijken naar zeer bijzondere meubels, stuk voor stuk hoogwaardige designstukken, kunstwerken met een bijzonder aura. Het werk van Max Jungblut speelt zich af op het speelvlak tussen design en kunst, tussen interieur en exterieur, tussen vorm en functionaliteit. Als we naar de werken kijken vragen we ons af: is dit een artistiek werk of is het een designproduct? Misschien is deze vraag hopeloos ouderwets? De meubels van Atelier Jungblut zijn in ieder geval prachtig, uniek en vormen een geslaagde mix tussen klassieke dromen en moderne fantasieën. De liefde voor de natuur is een van de grote drijfveren voor Atelier Jungblut, dit zien we ook terug in deze collectie. Kijk met ons mee en laat je zeker inspireren!