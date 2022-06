Strak, modern en hip: inspirerende meubels

Visser & Meijwaard ontwikkelden Truecolors, een collectie waarin de primaire kleuren een centrale plek innemen. De meubels in deze collectie zijn comfortabel en uniek, denk daarbij aan stoelen, banken en kasten. Truecolors wordt gekenmerkt door een eigentijds design, dat teruggrijp op een beeldtaal die we ook in de jaren tachtig tegenkwamen: primaire kleuren, Rietveld-achtige, geometrische, abstracte vlakken en een strakke vormgeving.

De studio begon met een kruk, maar de rest volgde vanwege het mooie resultaat al snel. De ritssluiting, waarmee het doek gesloten kan worden, is zowel in technische als in esthetische zin een belangrijk aspect van dit meubelstuk. Ooit een kleur blauw gezien die helderder was dan deze?