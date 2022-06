Een oogverblindend huis in Blaricum

De villa bestaat uit twee traditioneel vormgegeven massa's, beiden met een zadeldak. De twee massa's liggen iets achter elkaar en zijn in elkaar geschoven. Op deze manier krijgt het gehele bouwwerk een fijnzinnige en lichte uitstraling, die men wellicht moeilijker had weten te creëren wanneer het geheel uit één massa had bestaan. In tegenstelling tot de relatief gesloten voorgevel opent de achtergevel zich naar de omgeving. De gehele achtergevel is transparant en biedt op die manier vanuit alle verdiepingen een fraai uitzicht op de tuin en de overige omgeving. De ruimtes achter de achtergevel worden bovendien van voldoende daglicht voorzien. De vouwpui stelt de bewoners in staat om de woning nog verder te openen en om binnen van de buitenlucht te genieten.