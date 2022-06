Esthetische vormen: mooie ideeën voor de verlichting in huis

MOHD heeft zich laten inspireren door de industriële stijl. Een misvatting over deze stijl bestaat, waarbij men er vanuit gaat dat de stijl veelal donker is met een rauwe textuur, maar niets is minder waar. Deze afbeelding bewijst dat het er ook heel licht aan toe kan gaan binnen deze stijl. De bar en de wand ernaast hebben prachtige, heldere witte tegels: zeer industrieel! In de ruimte zien we verschillende witte decoraties, maar ook schitterende groene, waardoor een fijne natuurlijke sfeer in dit vertrek ontstaat. Het groen komt mooi uit tegen de achtergrond van al dat wit. Een opvallende schoonheid in deze keuken is natuurlijk de grijze industriële lamp, deze zorgt voor de nodige licht-/ donkerbalans in de keuken.