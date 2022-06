Sprekende meubels: design voor thuis

Vandaag nemen we je mee langs bijzonder ontworpen meubels, van het type: doe maar gewaagd anders wordt het wel erg gewoon . 'Gek' is goed, want 'gek' is anders, idiosyncratisch, vitaal, creatief, bruisend en vol leven. Dat is wat we zoeken in design en in ontwerpen in het algemeen. Deze filosofie zien we dikwijls terugkeren in de hedendaagse designwereld. Om je te inspireren laten we je nu het werk van enkele Nederlandse ontwerpers zien, we kozen treffende meubelstukken van hun hand. Het design is uiteenlopend en zeer modern, maar ook bijzonder gebruiksvriendelijk. Kijk met ons mee naar deze prachtige ontwerpen die we hieronder voor je op een rijtje hebben gezet.