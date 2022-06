Eiland de Wild Keukens: wilde, creatieve ideeën voor thuis

De naam van dit keukenmeubel is Schüller Next125 NX800 het minimalistische monochrome keukeneiland is een baken van zuiverheid in deze vacante kamer. Dit keukenmeubel maakt het mogelijk om met meerdere personen in de keuken te werken, waardoor familiediners in een mum van tijd bereid zijn. Een keukeneiland zorgt voor een bijzonder open sfeer in de keuken, omdat je zo veel ruimte rond het eiland bespaart. Je bestek is eenvoudig in dit keukenmeubel op te bergen. Eiland de Wild Keukens laat met dit ontwerp zien hoe open een moderne keuken kan zijn!

Tot zover deze schitterende ontwerpen van Eiland de Wild Keukens. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

Wil je meer zien van Eiland de Wild Keukens? Hun homify-profiel toont je hun meest recente werk!

De loft is populair, in dit artikel laten we jou de mooiste zien!

Een oude woning in Schotland werd in ere hersteld. Kijk hier voor de indrukwekkende resultaten!