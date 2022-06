Hightechkeukens, de laatste must-haves in de keuken

De techniek staat voor niets tegenwoordig. Omdat het op het oog eigenlijk maar langzaam gaat, hebben we het pas door wanneer je er echt even goed bij stilstaat, maar geloof ons: langzaam verandert onze leefomgeving in een door techniek omwonden cocon. En dat vinden de meeste mensen heerlijk. Gemak dient namelijk de mens en zodoende kunnen we al lang niet meer zonder mobiele telefoon, en hangen we ons lichaam graag zo vol mogelijk met trackers die elke stap, hartslag en gerende kilometer meten. Niet alleen in ons persoonlijke leven vinden we het prettig ons met techniek te omgeven, ook in onze leefomgeving en in ons huis zijn we graag up-to-date met de nieuwste snufjes. In dit Ideabook bekijken we de laatste hightechspullen voor in de keuken.