7 manieren voor het creëren van een lichte kamer!

In een Ideabook over lichte kamers mag een alinea over ramen natuurlijk niet ontbreken. Daglicht is namelijk de puurste en mooiste bron om een kamer ruim en licht te doen ogen. Nu heeft natuurlijk niet iedereen de kans om zijn eigen huis te ontwerpen en daarbij zoveel mogelijk daglicht in te calculeren, maar wat voor iedereen haalbaar is, is het optimaliseren van het bestaande daglicht. Dat doe je bijvoorbeeld door geen directe obstakels in de lichtbaan te plaatsen. Ook kan je, zoals al eerder besproken in dit Ideabook, vooral lichte kleuren gebruiken in je interieur om het binnenvallende licht zoveel mogelijk te weerkaatsen. Heb je ten slotte toch nog wat budget te besteden? Bekijk dan de mogelijkheden toch eens om extra daglicht in je huis te brengen. Door middel van het plaatsen van een dakraam bijvoorbeeld. Bijkomend voordeel is dat dat soort ingrepen waardeverhogend werken!