Creatief pareltje midden in de duinen

De slaapkamers krijgen we helaas niet te zien, deze zijn ondergronds aangebracht, samen met de badkamer en een sauna. Wat we hier wel zien is een gedeelte van de woonkamer dat ook prima als zelfstandige ruimte gebruikt kan worden. Een prachtige plek voor de kinderen om als spel- of speelruimte te gebruiken. Het trappetje zorgt ervoor dat je echt een ander gedeelte van het huis betreedt. En hier blijkt ook maar weer hoe enkele opvallende meubels heel veel sfeer en kleur aan een ruimte kunnen geven. Door het grote raam is hier ook meer dan voldoende daglicht: zelfs op een sombere dag is het hier nog licht!