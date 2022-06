De meest buitengewone keukens van dit moment

Deze impressie van het minimalistische monochrome keukeneiland is een kunstige foto, je zou hem zo thuis ophangen. De afbeelding laat een bijzonder contrast zien, namelijk de vacante ruimte en het strakke smetteloze keukeneiland. Het voordeel van zo'n eiland moet niet onderschat worden. Het meubelstuk maakt het mogelijk om eenvoudig met meerdere personen in de keuken te koken, daarnaast is er met zo'n eiland veel ruimte aan de zijkanten van de keuken over, waardoor er een fijne ruimtelijke sfeer in het vertrek ontstaat. Het meubel biedt ook nog andere praktische voordelen, want in plaats van keukenkastjes aan de muur kun je nu je bestek in de lades en kastjes van het eiland kwijt. Een mooi ontwerp van Eiland de Wild Keukens.

Tot zover deze prachtig ingerichte keukens. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. We houden je graag op de hoogte van de laatste trends, dus blijf ons volgen!

Een herenhuis krijgt een hedendaagse inrichting. Kijk mee naar dit prachtige project van StrandNL Architectuur en Interieur.

Buitengewone ideeën voor de badkamer vind je hier.

Architecten bureau LIAG heeft een krachtige hedendaagse stijl met veel pit. Kijk mee naar hun prachtige architectonische hoogstandjes.