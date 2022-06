Ramen zemen vervelend? Niet met deze tips!

Nog even dan schijnen de eerste zonnestralen weer in je huis. En dan breekt het moment van de waarheid aan. Want hoe zien jouw ramen eruit? Vaak vergeten we deze in de winter en wanneer de voorjaarszon naar binnen schijnt, schrikken we van de zwarte, vuile ramen (al dan niet met spinrag). En dan kun je dus niet in de zon op je terras maar moet je eerst de ramen gaan zemen. De meesten van ons denken bij ramen zemen aan een klus van minstens een dag. Maar echt, het kan veel sneller. Bovendien zijn er naast chemische reinigingsmiddelen ook allerlei natuurlijke middeltjes die minstens even effectief zijn. Zo help je het milieu weer een handje en bovendien is het veiliger voor de kinderen. We geven je wat slimme tips en trucs waarvan we zeker weten dat je er een aantal nog niet kende…