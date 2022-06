Moderne verlichting die van je muur een kunstwerk maakt!

Wil je graag wat anders met je verlichting in huis maar je weet niet precies wat en hoe. Dan is dit Ideabook wat voor jou! We hebben alle nieuwe vormen en manieren van creatieve verlichting voor je op een rij gezet om je te inspireren. Het verfraaien van je muren binnenshuis houdt namelijk niet op met een mooie finish of statement behang, verlichting is hier allesbepalend. Het is logisch wanneer je erover nadenkt. Interieur designers weten maar al te goed dat het op de juiste wijze verlichten van muren ze tot veel meer maakt dan een simpelweg architectonisch element. Zo tonen ze hun volledige potentieel en worden ze een kunstwerk op zich en kun je andere decoratieve touches achterwege laten. Geloof je ons niet? Kijk dan mee naar onze fantastische voorbeelden om je te overtuigen!