Voor & Na: verbouwing van een woning in Hellendoorn

Hier hebben we nog even een mooi kiekje van de voorgevel voor je: een close-up waarop we goed kunnen zien wat een voorbeeldige look het huis gekregen heeft. Geen bakstenen met aanslag van zure regen meer, maar het diepe zwart naast het zuivere wit. Een eerste indruk waar je gasten niet omheen kunnen! Op deze manier is een oude woning, met een jaren '50 / '60 look (niet altijd de meest esthetische woningen) in een klap in de moderne tijd gebracht. In de minimalistische nieuwbouw zien we dit kleurenschema vaak terugkomen. De renovatie van deze woning heeft het pand dichter dan ooit te voren naar deze stijl toegetrokken. Let even op de lenteachtige vegetatie vlak achter de lens van de fotograaf. Dit is toch de idyllisch woning uit je dromen? Wij zijn fan!

Met deze laatste foto sluiten we onze tour langs deze woning af. We hopen dat je door het zien van deze renovatie veel nieuwe ideeën gekregen hebt. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën en trends op het gebied van design en living. Dan ben je altijd op de hoogte van wat er speelt!

Deze woning mag je niet missen!