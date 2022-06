Voor & Na: frisse nieuwe look voor een stoffige woning

Vandaag nemen we je mee naar een bijzonder pand te Den Bosch, namelijk een voormalige EK-huis. Een voor de hand liggende vraag is dan natuurlijk, wat is een EK-huis? Dit huis was een kerkelijk sociaal vormingscentrum voor jonge vrouwen. Het pand dat in dit artikel centraal staat is in 1935 en 1936 gebouwd is met het oogmerk de katholieke kerk ter versterken in een periode van vele sociale en religieuze conflicten met protestanten, liberalen en socialisten. We spreken hier over de periode van de verzuiling waarin Nederland opgedeeld was in vaak strikt van elkaar gescheiden bevolkingsgroepen en dit alles op basis van levensbeschouwelijke visie en politieke voorkeur. Met de bouw van dit EK-huis wilde men de katholieke vrouwen helpen hun rol als spil van het gezin zo goed mogelijk te kunnen vervullen, want men vond dat een getrouwde vrouw thuis hoorde te zijn bij de kinderen en niet in een fabriek hoorde te werken. In dit huis werden allerlei activiteiten voor werkende vrouwen (nog niet gehuwd) georganiseerd, zoals cursussen in huishoudelijke bezigheden, moederschap en opvoeding. Het is dus duidelijk een pand met een interessante historie. Dan wordt de opdracht voor de experts extra duidelijk: recht doen aan deze bijzondere woning! Kijk met ons mee naar dit schitterende pand en laat je inspireren door de schitterende aanpassingen die het huis helemaal bij de tijd hebben gebracht!