Voor en Na: een klein huis heerlijk opgeknapt

Nog even een blik op de keuken voor we ook de woonkamer even gaan bekijken. Wat direct opvalt, is hoe lekker licht het hier nu is. Een leuke extra zijn de twee barkrukken en de bar die op deze manier is gecreëerd. Maar er is nog iets opvallends als je goed kijkt. De keuken is namelijk nog steeds dezelfde, alleen is er flink opgeruimd en zijn de kastjes en het aanrechtblad aangepast. Op die manier is een compleet nieuwe keuken ontstaan zonder al te veel kosten. Een erg goed idee!