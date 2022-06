homify 360º: Verbouwing van een historisch grachtenpand in Leiden

We bevinden ons hier op de eerste verdieping, in de glazen gang die het voor- en achterhuis met elkaar verbindt. Op de achtergrond treffen we de keuken aan, gebouwd op de positie waar tot een halve eeuw geleden ook een klein keukenhuisje stond. De gang is geheel transparant, zowel de wand rechts, die we vanuit deze hoek niet kunnen zien, als de vloer en het plafond bestaan uit glazen elementen. In het voorhuis bevinden zich de negen studentenkamers.