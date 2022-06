Voor & Na: verouderd appartement wordt hippe woonruimte

Vrijwel altijd nemen we je mee naar een plaatje van de oude situatie in een Voor en Na, maar in dit geval beginnen we met de plattegrond van de oude indeling. De indeling van de woonlaag in diverse kleine ruimtes is hier direct goed zichtbaar. Vooral zo’n smalle en kleine keuken is een groot nadeel in veel van deze oude woningen. En ook de andere ruimtes komen niet echt goed uit de verf. De enige optie is dan om flink aan het slopen te gaan. Hoe zal de architect dat hier hebben aangepakt?