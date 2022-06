Een prachtig gastenverblijf op zolder

Dat de zolder voor heel veel verschillende doeleinden gebruikt kan worden, wist je waarschijnlijk wel. Een gastenverblijf of logeerkamer is een van de opties. En in dit geval is een compleet zelfstandig huisje ontstaan dat van alle gemakken is voorzien. Daarmee is deze plek ook erg geschikt geworden om te verhuren als bed and breakfast. Een leuke manier om mensen te kunnen ontvangen en een extra centje te verdienen aan je zolderruimte! Dit project is met zeer veel stijl en sfeer uitgevoerd en dat komt ook vooral door de inspanningen van de experts van Augustus Architecten uit Roermond.