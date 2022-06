De verbijsterende restauratie van een Limburgse woning!

Het woonhuis dat we je vandaag laten zien is gebouwd rond 1930 naar een ontwerp en in opdracht van de architect Camille de Smet. Het is een toonbeeld van de destijds nieuwe bouwstijl die populair was in Limburg: het Nieuwe Bouwen. Een traditionele bouw (hout en steen) geeft het gebouw zijn karakteristieke uitstraling, de toepassing van glas-in-lood ramen speelt even eens een belangrijke rol. De woning werd in 1971 al eerder gemoderniseerd, toen zijn er enkele veranderingen aan het interieur aangebracht.

De stijl is modern (20e eeuw) en zeer helder. Deze vorm werd geboren uit de wens om de wereld nieuw te maken of te revitaliseren: nieuwe, frisse gebouwen voor een zuivere nieuwe tijd. Veel mensen zien in deze bouwstijl een poging om na de Eerste Wereldoorlog een nieuwe start te maken: nieuwe gebouwen voor een nieuwe wereld.

Recentelijk heeft de woning een nieuwe modernisering gehad waarbij veel aanpassingen uit de jaren zeventig verwijderd zijn, daarbij is de oorspronkelijke trap en overloop weer in ere hersteld. Authentieke elementen, zoals de parketvloer en de glas-in-loodramen, zijn gerestaureerd. Dit alles vormt de nieuwe woning die past bij de moderne tijd. Laten we snel gaan kijken naar deze historisch geladen, maar zeer eigentijdse woning.