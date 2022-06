De diversiteit in het materiaal voor de badkamervloer is drastisch veranderd in de afgelopen jaren. De traditionele tegels zijn nog steeds verkrijgbaar maar daarnaast is de variatie in kleuren, patronen en vormen ongelooflijk groot en misschien ook te overweldigend voor je.

Daarom hebben we een aantal voorbeelden voor je op een rij gezet, zodat je misschien iets beter een keuze kunt maken.