Licht en warm: een woning om in thuis te komen

Hier zoomen we even in op de keuken. De indeling is praktisch en precies passende bij de ruimte. Links zien we de ovens, koel kast en kookplaat, rechts zien we de gootstenen. Deze scheiding is niet alleen erg slim in een relatief smalle ruimte, maar het is ook erg hygiënisch om het wassen en koken van het voedsel in de ruimte te scheiden.