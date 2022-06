Het perfecte plaatje: de gezinswoning die alles heeft!

Techniek staat voor niets. Dat zijn we te weten gekomen tijdens de wandeling door dit huis. In dit ideabook laten we je zien hoe gaaf een eigentijds familiehuis kan zijn. Daarbij leren we de moderne techniek een beetje beter kennen, dat wil zeggen wat er mogelijk is om je een goed beeld van een nieuw te bouwen huis te geven. De bewoners van dit pand hadden behoefte aan rust en ruimte, want na altijd in de stad te hebben gewoond was het voor hen tijd om te verkassen naar een minder hectische ruimte. Recentelijk hebben ze een gezinsuitbreiding gehad waardoor er helemaal de behoefte ontstond om groter te gaan wonen. Ze hebben enige tijd geleden hun intrek genomen in deze riante woning waarin echt alles aanwezig is voor deze familie. Het perfecte plaatje dus! Kijk gewoon even met ons mee naar het bijzondere design en laat je vooral inspireren door de schitterende ideeën. Ben je klaar voor de dagelijkse dosis inspiratie? Volg ons dan op deze wandeling door het prachtige, vrijstaande familiehuis!