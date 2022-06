Een hypermoderne woning in Rotterdam

Vanaf de trap kijken we de woonkamer in. Het is echt een lichte en vooral ook ruime woonkamer. Let eens op de fijne bank, toch typisch zo een waar je lekker op in slaap kunt vallen als je tv aan het kijken bent. De grote ramen laten veel daglicht door en zorgen voor een uitstekende lichtsfeer hier binnen. We krijgen zin om hier te ontspannen. Je kunt duidelijk zien dat dit een woning is waar veel aandacht en liefde ingestoken is. Een designwoning heeft vaak een uitgebalanceerd interieur met elementen die allemaal bij elkaar passen. Dit principe zien we hier terug: de witte kast tegen de wand met daarop een vaas met bloemen, boven de kast een bijpassend schilderij en dit alles staat op een grijze gietvloer die het geheel een industriële touch geeft. Kortom: alles versterkt elkaar in deze kamer. Een woning waarin de bewoners elke dag genieten van het goede leven. Met deze laatste foto sluiten we de tour door het pand af. We hopen dat je net zo enthousiast en geïnspireerd bent als wij. Blijf ons volgen voor mee mooie woonideeën en de leukste woontrends. Be inspired!

Deze schitterende woning zal je veel inspiratie geven, daarom mag je hem echt niet missen!