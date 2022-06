Voor & Na: woning krijgt een schitterende aanbouw!

Verbouwen of verhuizen? Het is een veelgestelde vraag. En steeds vaker is het antwoord verbouwen. Of eigenlijk aanbouwen. Een perfect voorbeeld is het woonhuis dat we jullie vandaag willen laten zien. Met een geweldige aanbouw wordt dit huis dankzij Architectenbureau Beckers getransformeerd tot zo veel meer dan het was.