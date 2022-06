Voor en Na: een stevige opknapbeurt van een Hollandse tuin

De kronkelende tuinpaadjes zijn verdwenen en er zijn rechte vormen voor in de plaats gekomen. En wat verder duidelijk te zien is, is dat de keuze is gemaakt om de tuin wat onderhoudsarmer te maken. Wat meer gras en wat minder planten, in combinatie met wat kiezelstenen zorgen dat je voor het onderhoud niet eens een tuinman hoeft in te huren. Het grasmaaien is eigenlijk al genoeg! Helaas kunnen we je geen foto laten zien van de tuin in bloei, maar reken maar dat het in de zomer een fleurig geheel wordt.