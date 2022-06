Prachtig woonhuis met een magische inrichting

Dat het een vrijstaande woning betreft maakt de woonsfeer in het huis extra goed. Dit is geen gewoon huis, dit is een woonpaleis. De buitenruimte is immens en biedt de bewoners alle mogelijkheden om te recreëren. Buiten zien we een tuinset staan die bijna verdwijnt naast de enorme gevel links daarvan. De vlonder vormt het terras dat in feite en verhoging boven het weiland is. Een woning in een oerhollandse setting. Daar houden we van! Schitterende ideeën voor je thuis kunt je hier vinden.